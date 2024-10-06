Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.

        Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Balıkesir açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
        Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        Ortopedi servisinde tabancayla vurulan hasta öldü, şüpheli tutuklandı
        Ortopedi servisinde tabancayla vurulan hasta öldü, şüpheli tutuklandı
        Ayvalıkgücü seriye bağladı
        Ayvalıkgücü seriye bağladı
        Balıkesir'de uyuyan taksicinin arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik ka...
        Balıkesir'de uyuyan taksicinin arkadaşı tarafından darbedilmesi güvenlik ka...