Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 719 gram esrar, 271 adet sentetik uyuşturucu hap, 58 gram sentetik uyuşturucu, 42 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı, 15 kilogram sahte bal, 22 parça eski eser, 17 adet kazı malzemesi, 4 tabanca ve 74 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar yaptı.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 36 zanlı yakalandı.

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