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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 36 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:51
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 36 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar yaptı.

        Operasyonlarda 719 gram esrar, 271 adet sentetik uyuşturucu hap, 58 gram sentetik uyuşturucu, 42 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı, 15 kilogram sahte bal, 22 parça eski eser, 17 adet kazı malzemesi, 4 tabanca ve 74 adet fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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