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        Balıkesir'de temiz ve sağlıklı yaşam alanları için "ATMA" hareketi başlatıldı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince başlatılan temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma hedefliyle, ATMA Derneği ile işbirliği yapılan proje tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:44
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        Balıkesir'de temiz ve sağlıklı yaşam alanları için "ATMA" hareketi başlatıldı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince başlatılan temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma hedefliyle, ATMA Derneği ile işbirliği yapılan proje tanıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda "Geleceğine Sahip Çık ATMA" adlı kısa film izletildi.

        Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir hedefiyle kentte "ATMA Hareketi"ni başlattıklarını duyurdu.

        Dünyanın ilerisinde çok daha güzel temiz, yaşanabilir bir Türkiye'yi ve dünyayı hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Akın, çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık ve gelecek nesillere güzel, temiz bir ülke bırakmak için büyük bir adım attıklarını kaydetti.

        Daha temiz bir Balıkesir ve daha temiz bir Türkiye için adım atan Dernek Başkanı Pervin Ersoy'a teşekkür eden Akın, şöyle konuştu:

        "Bildiğiniz üzere çevre kirliliği ve iklim krizi birbiriyle bağlantılı. İklim krizini artık hisseder noktaya geldik. Bu yüzden müdahale etmeye gecikmeden hızlıca adım atmamız lazım. Bu süreçte biz de beyaz bayrağı almak için adaylığımızı buradan açıklıyoruz. Denizlerdeki yaşam, kırsaldaki yaşam, evimizdeki yaşam bunlara baktığınız zaman aslında hepsi eğitimden geçiyor."

        Akın, Balıkesir için çevreyi koruyan bir kent olma vizyonunu ortaya koyduklarını ve 20 ilçe belediye başkanıyla bu konudaki hassasiyetlerini artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

        CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da projenin Balıkesir için bir gurur olacağını, kentin geleceği için bir umut olacak olan bu çalışmaya katkı sunan ve emek veren herkesi yürekten kutladıklarını ifade etti.

        Pervin Ersoy ise topluma ve çevreye duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre hedefi için Türkiye'nin dört bir yanında projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Konuşmaların ardından "Çevre Temalı Başarı Ödülleri" kapsamında çevre ve doğanın korunması adına yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı Balıkesir TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kurter'e, 35 yıldır gönüllü olarak deniz temizliği çalışmalarında yer alan Çetin İşten'e, evlerden çıkan tıbbi atıkların ayrıştırılmasında önemli katkıda bulunan Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş'e, yıllardır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında çevre temizliğine büyük katkı sunan Aynur Akgöz'e ödülleri verildi.

        Ödül töreninin ardından Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu tarafından kurulan "Hayatın Ritmini Geri Dönüşümle Yakala Müzik Topluluğu" müzik dinletisi sundu.

        Program, MOD10 Grubu ile Sinan Akçıl'ın "Atma" şarkısının projeye uyarlanmış halinin hep birlikte söylenmesi ve yönetmenliğini Onur Ayan'ın yaptığı tek perdelik müzikli çocuk tiyatrosu "Bizim Gezegen: Sıfır Atık Şehir Balıkesir" oyunu ile sona erdi.

        Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Karesi ve İvrindi belediye başkanları, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, sanatçı Sinan Akçıl, ATMA Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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