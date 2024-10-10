Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Jandarma üreticinin tek zeytini bile çalınmasın diye gece gündüz nöbette

        Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma üreticinin tek zeytini bile çalınmasın diye gece gündüz nöbette
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor.

        Kolluk güçleri, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran ve Erdek ilçelerinde mart ayından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikalarının yetkilileri ve zeytin işçilerinin tayfa başlarının katılımıyla güvenlik konusunda toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

        Jandarma, polis ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ise üreticiler, zeytinyağı fabrikaları, yol kenarında bulunan tezgahlar ile çarşı ve pazarlarda bulunan satıcıları 1 Ocak'tan bu yana düzenli olarak denetliyor.

        Hasadın başladığı bugünlerde zeytin hırsızlıklarının önlenmesine yönelik jandarma asayiş, motosikletli asayiş, komando ve trafik timleri gece ve gündüz devriye faaliyetleri ile ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları gerçekleştiriliyor.

        Komando timleri tarafından zeytinlik alanlarda zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutulup yaya olarak kontroller sürdürülüyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler termal kameralar, dron, cayrokopter, insansız hava aracı (İHA) gibi teknik araç ve cihazlarla havadan ve karadan kontrol altında tutuluyor.

        Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere, zeytinin sofraya ulaşmasının ardında bir yıllık emek olduğunu söyledi.

        Meyvesi ve yağı son derece değerli bu ürünün korunmasının önemine işaret eden Semerci, "Tarla sahiplerinin her gün başında durmaları mümkün değil. Hırsızlık olaylarıyla üreticiler büyük zararlara uğrayabiliyor. Bunun önlenmesi açısından askerimizi tarlalarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

        Semerci, ürünün çalınmasının, üreticinin emeğinin heba olması anlamına geldiğini vurguladı.

        Tek zeytinin bile çalınmaması için jandarmanın aldığı tedbirlerin çok değerli olduğunu dile getiren Semerci, "Çalınan mal heba olur, ne devlete ne millete ne o tarlanın üreticisine yarar. Hasat zamanında bir askerimizi, ekibimizi gördüğüm zaman hepsini evladım gibi görür ve güç alırım. Bunlar kötü niyetli insanlara da çok önemli bir gözdağıdır." diye konuştu.

        - "Daha önce çok hırsızlık oluyordu"

        Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi de ürünlerinin tarlada korunmasının çok önemli olduğunu anlattı.

        Kendilerinin yetersiz kaldığı noktada İl Jandarma Komutanlığının toprağı, ağaçlarını, ürünlerini koruduğunu anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti:

        "Sahada aktif komandolar, trafik ekipleri yol giriş çıkışlarında bize çok büyük destek oluyor. Jandarmanın bu uygulaması elimizi tabii ki güçlendirdi, geniş alanı daralttı. Bu da bize daha iyi kontrol imkanı sağlıyor. Zeytinliklerdeki bekçilerimiz daha güvenli oluyor. Bekçiler de kendini güvende hissediyor. Jandarmanın İHA'ları ve gece gündüz devriyeleri sayesinde hırsızlıklar azalmaya başladı. Bunun faydasını görüyoruz. Biz de sahadaki gözlemlerimizle bunları görüyoruz. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğini ümit ediyoruz. Desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

        Üretici Halil Eskizeybek, jandarmanın zeytin hırsızlığına karşı aldığı önlemlerden memnun olduklarını belirtti.

        Hırsızlar için bunun caydırıcı olduğunu vurgulayan Eskizeybek, "Bu sene ekipler tarlalarda devamlı geziyor. Şu anda sıkıntı yok. Önceki yıllara görece iyi gidiyor. Daha önce çok hırsızlık oluyordu." dedi.

        Çiftçi Alaattin Önem ise uygulamanın her yıl hasat döneminde devam ettirilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyl...
        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyl...
        Balıkesir'de ihtiyaç sahipleri için "Yakın Kart" uygulaması başlatıldı
        Balıkesir'de ihtiyaç sahipleri için "Yakın Kart" uygulaması başlatıldı
        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol alt...
        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol alt...
        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor
        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor
        Edremit'te protokol üyeleri ve esnaf "Ahilik Yürüyüşü"ne katıldı
        Edremit'te protokol üyeleri ve esnaf "Ahilik Yürüyüşü"ne katıldı