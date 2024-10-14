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        Balıkesir'de tedavisi tamamlanan "bıldırcın kılavuzu kuşu" doğal ortamına bırakıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan nadir görülen "bıldırcın kılavuzu kuşu" (Crex crex) tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:32
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        Balıkesir'de tedavisi tamamlanan "bıldırcın kılavuzu kuşu" doğal ortamına bırakıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan nadir görülen "bıldırcın kılavuzu kuşu" (Crex crex) tedavi edildi.

        Akçay Mahallesinde vatandaşlar, yaralı halde buldukları bıldırcın kılavuzu kuşunu Edremit Belediyesi Veterinerlik Birimine teslim etti.

        Belediye veterinerliği Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bıldırcın kılavuzunun bakım ve tedavisi Kazdağları Milli Parkı Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından gerçekleştirildi.

        Bıldırcın kılavuzu tedavisinin ardından gerekli gücü kazandıktan sonra strese girmeden veteriner hekim Şennol tarafından göç yoluna devam etmesi için doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada: "Bölgemizde ender görülen bir göçmen kuş türü olan "Bıldırcın kılavuzu kuşu" Avrupa ve Rusya gibi geniş çayırlıkları olan bölgelerde üremeyi tercih ediyor. Nadiren de olsa göç sırasında yolunu kaybedip Türkiye'ye iniş yapabiliyor. Yeniden göç rotasını bulup sağlıkla göçünü tamamlamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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