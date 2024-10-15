Balıkesir'de 52 yaşındaki kayıp kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı

Dikal'ın bulunması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş ve komandolardan oluşan ekipler, karadan yaya ve havadan dron ile gece ise gece görüş ekipmanları kullanarak kırsal alanlarda aramalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan ilk araştırmada Dikal'ın aracı Zeytinli Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Zeytinli Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve kendisine ulaşılamayan Dikal'ın yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

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