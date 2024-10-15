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        Balıkesir'de 52 yaşındaki kayıp kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamayan Ahmet Dikal'ı (52) arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:07
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        Balıkesir'de 52 yaşındaki kayıp kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamayan Ahmet Dikal'ı (52) arama çalışmaları başlatıldı.

        Zeytinli Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve kendisine ulaşılamayan Dikal'ın yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

        İhbarın ardından harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama çalışmalarına başladı.

        Jandarma ekiplerince yapılan ilk araştırmada Dikal'ın aracı Zeytinli Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

        Dikal'ın bulunması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş ve komandolardan oluşan ekipler, karadan yaya ve havadan dron ile gece ise gece görüş ekipmanları kullanarak kırsal alanlarda aramalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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