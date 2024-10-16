Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın lansmanı yapıldı

Balıkesir’de “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir’de “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın basın lansman toplantısı Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BASİAD) tarihi hizmet binası olan Sütunlu Konağın bahçesinde yapıldı

BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, “Proje, kırsal alanların, genç ve kadın çiftçilerin rekabet edebilirliğini ve iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan, FAO 2024 hedefi olan sürdürülebilir ve iklime uygun tarımsal üretim hedefine örnek oluşturması açısından büyük anlam taşımaktadır. Bu amaçla 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yüklendiği misyon ve hedefi ile global bir yolculuğun başlangıcı olacaktır. Bu inançla, hem tarımsal üretimin ana unsurları olan üreticiler hem de tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüşmesini sağlayan tarıma dayalı sanayi temsilcilerinin buluştuğu bir platform olacağına inanıyoruz.” dedi.