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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:19 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:35
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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 10 AJG 094 plakalı otomobil, Murat Bayırı mevkisinde Yusuf Şenol (80) yönetimindeki 10 E 9414 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Yusuf Şenol, kafasından ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şenol, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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