Manyas'ta ayçiçeği alımları sona erdi

Manyas ilçesinde eylül ayı ile birlikte hasadına başlanan yağlık ayçiçeği alımları sona erdi.

İlçede üretilen ayçiçeğinin büyük bir bölümü Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifince alındı.

Bu yıl da üreticilerin beklentilerinin üzerinde açıkladığı ön alım fiyatı ile üreticilerin tercih ettiği kurum olduğunu söyleyen Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı şunları kaydetti:

"Bu yıl Manyas genelinde 28 bin dönüm ekim gerçekleşti, mevsimin kurak gitmesi ayçiçeğinin ihtiyacı olduğu zamanda yağışların olmaması nedeniyle verimler beklentilerin altında kaldı. Gerek açıkladığımız fiyat gerekse yağ oranlarındaki artışlar üreticimizin tesellisi oldu.