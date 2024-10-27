Balıkesir'de UMKE, AFAD, Eti Maden ve İtfaiye ekiplerinden ortak tatbikat

Tatbikat senaryosu üzerinden pratik yapılarak müdahale süreçleri gözden geçirildi. Tatbikat, olası afetlerde hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup enkazdan yaralı arama-kurtarma, çoklu trafik kazalarına yaklaşım faaliyetleri yürütüldü.

Ulusal Medikal Kurtarma (Balıkesir UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Yönetimi (AFAD), itfaiye ve Eti Maden Arama Kurtarma Ekiplerinin katıldığı ortak tatbikat gerçeği aratmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.