Balıkesir'de UMKE, AFAD, Eti Maden ve İtfaiye ekiplerinden ortak tatbikat
Balıkesir'inBalya ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde olası afetlere hızlı müdahale amacıyla geniş çaplı bir saha tatbikatı düzenlendi.
Balıkesir'inBalya ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde olası afetlere hızlı müdahale amacıyla geniş çaplı bir saha tatbikatı düzenlendi.
Ulusal Medikal Kurtarma (Balıkesir UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Yönetimi (AFAD), itfaiye ve Eti Maden Arama Kurtarma Ekiplerinin katıldığı ortak tatbikat gerçeği aratmadı.
Faaliyet senaryosuna göre 7,2 deprem sonrası enkazdan yaralı arama kurtarma çalışması Balya ilçesine bağlı Çalova Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Tatbikat senaryosu üzerinden pratik yapılarak müdahale süreçleri gözden geçirildi. Tatbikat, olası afetlerde hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup enkazdan yaralı arama-kurtarma, çoklu trafik kazalarına yaklaşım faaliyetleri yürütüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.