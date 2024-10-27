Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Nomel), Paulinho, İbrahim Kaya (Dk. 70 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 84 Sitoe), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 90+1 Rodrigo), Diniyev (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Mulumba

        Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Fernando, Aabid, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 70 Saint-Louis), Mamadou (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Simon (Dk. 81 Emre Demir)

        Goller: Dk. 29 Paixao (Penaltıdan), Dk. 45+3 İbrahim Kaya, Dk. 50 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 32 Mamadou, Dk. 45 Fernando (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+4 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 59 Paulinho, Dk. 62 Atınç Nukan, Dk. 89 Zafer Görgen (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 38 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 53 Erdi Dikmen, Dk. 87 Fernando (Sakaryaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de UMKE, AFAD, Eti Maden ve İtfaiye ekiplerinden ortak tatbikat
        Balıkesir'de UMKE, AFAD, Eti Maden ve İtfaiye ekiplerinden ortak tatbikat
        Balıkesirspor teknik direktörsüz seriye bağladı
        Balıkesirspor teknik direktörsüz seriye bağladı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Edremit İlçe Kongresi'nd...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Edremit İlçe Kongresi'nd...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi ya...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi ya...
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı
        Erdek ilçesinde zeytin kırma mesaisi sürüyor
        Erdek ilçesinde zeytin kırma mesaisi sürüyor