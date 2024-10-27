Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Nomel), Paulinho, İbrahim Kaya (Dk. 70 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 84 Sitoe), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 90+1 Rodrigo), Diniyev (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Mulumba
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Erdi Dikmen, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Fernando, Aabid, Cebrail Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 70 Saint-Louis), Mamadou (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Simon (Dk. 81 Emre Demir)
Goller: Dk. 29 Paixao (Penaltıdan), Dk. 45+3 İbrahim Kaya, Dk. 50 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 32 Mamadou, Dk. 45 Fernando (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 59 Paulinho, Dk. 62 Atınç Nukan, Dk. 89 Zafer Görgen (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 38 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 53 Erdi Dikmen, Dk. 87 Fernando (Sakaryaspor)
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