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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:51
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        ﻿﻿​​​​​​​Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 87 Paulinho), Mehmet Özcan, Mulumba (Dk. 90+3 Rodrigo), Diniyev (Dk. 68 Hikmet Çiftçi)﻿, Faruk Can Genç, İbrahim Kaya (Dk. 68 Kerem Atakan Kesgin), Paixao (Dk. 90+3 Mexer)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Anıl Koç), Jefferson (Dk. 46 Estrela), Mukairu (Dk. 75 Eren Aydın), Oulare (Dk. 87 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Babacar)

        Goller: Dk. 45+2 İbrahim Kaya, Dk. 76 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor),

        Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ulaş, Dk. 30 Jefferson, Dk. 72 Hüsamettin Yener, Dk. 79 Oğuz Güçtekin (Boluspor), Dk. 23 Nomel, Dk. 31 Mulumba, Dk. 50 Sergen Piçinciol, Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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