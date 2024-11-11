Sındırgı'da Erzurum tanıtıldı

–Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanında Nene Hatun Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile "Erzurum Çağ Kebabı Yöresel Ürünler Festivali" gerçekleştiriliyor.

17 Kasım’a kadar devam edecek "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, hem yöresel tatları tanıtıyor hem de geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Yöresel folklor gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle süslenen festival katılımcılara da keyifli anlar yaşatıyor.