Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlarda, söz konusu araçlar ve 7 şambrel ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 350 avroya el konuldu.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sahilinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyrukluların bulunduğu 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 16 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

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