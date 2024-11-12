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        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 16 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:37
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        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 16 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

        Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sahilinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyrukluların bulunduğu 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

        Afganistan uyruklu 16 yabancı uyrukluyu yakalayıp haklarında işlem başlatan polis, göçmen kaçakçılığı şüphelileri M.B.B. (26), Ö.Ç. (26), E.E. (21) ve Y.S'yi (21) gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, söz konusu araçlar ve 7 şambrel ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 350 avroya el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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