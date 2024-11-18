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        Balıkesir'de yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanması planlanıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yere çöp ve izmarit atanlara belediye tarafından ceza geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:36
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        Balıkesir'de yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanması planlanıyor
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yere çöp ve izmarit atanlara belediye tarafından ceza geliyor.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cunda sahilini baştan sona izmaritten arındırdıklarını belirtti.

        Başkan Ergin, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" dedi.

        Şimdi görevin tüm Ayvalıklıların olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte bir tek izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız.” diye konuştu.

        Mesai arkadaşlarının görevlerini layıkıyla tamamladıklarını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu:

        "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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