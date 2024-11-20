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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:01
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dedektör köpeği "Fırtına" ile gerçekleştirdikleri operasyonlarda 8 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu, 163,89 gram kokain, 190 adet sentetik hap, 1,07 gram esrar, hassas terazi ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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