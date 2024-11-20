Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dedektör köpeği "Fırtına" ile gerçekleştirdikleri operasyonlarda 8 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu, 163,89 gram kokain, 190 adet sentetik hap, 1,07 gram esrar, hassas terazi ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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