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        Balıkesir'de yerel gazete sahibini darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:36
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        Balıkesir'de yerel gazete sahibini darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı.

        "Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından darbedildi.

        Sataroğlu'na kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürülen Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı.

        Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında, restorana girdikten sonra masanın yanına gelen Hasan Bayram tarafından Hakan Sataroğlu'nun oturduğu sandalyeden yumruk ve tokat darbeleriyle düşürüldükten sonra yerdeyken birkaç kez tekmelendiği, Bayram'ın daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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