Balıkesir'de yerel gazete sahibini darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı.

"Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından darbedildi.

Sataroğlu'na kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürülen Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı.