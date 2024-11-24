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        Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:29
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        Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Ocaklar Mahallesi'nde Hüseyin Durak ve Hasan Öner Caddesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 AGT 46 plakalı traktör, bir otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada römorku devrildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralıları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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