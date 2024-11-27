Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda jandarma ekipleri tarafından yapılan İHA destekli gözetleme çalışmaları sırasında ormanlık alanda gizlenen ve Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

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