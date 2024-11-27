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        Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve İHA destekli gözetlemeyle tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:35
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        Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve İHA destekli gözetlemeyle tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda jandarma ekipleri tarafından yapılan İHA destekli gözetleme çalışmaları sırasında ormanlık alanda gizlenen ve Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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