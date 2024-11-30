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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:45
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (90+2 Yasin Yağız Dilek), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 83 Paulinho), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Diniyev (Dk. 46 Diakhaby), Mulumba, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin)

        Yeni Malatyaspor: Mustafa Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (90+2 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 86 Kerem Altunışık), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 72 Nuri Fatih Aydın), Emircan Bayrakdar, Umut Taniş (Dk. 86 Eray Şişman), Berat Yaman

        Goller: Dk. 45+6 Paixao (Penaltıdan), Dk. 61 Diakhaby (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Efe Yaz, Dk. 24 Berat Yaman, Dk. 33 Umut Taniş, Dk. 60 Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Yasin Yağız Dilek (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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