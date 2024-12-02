Balıkesir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 16 yaşındaki sürücü öldü, araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 16 yaşındaki sürücü öldü, araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.
Yusuf Y'nin (16) kullandığı 10 L 5864 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ilıcapınar Mahallesi Gedik mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada Yusuf Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve sürücüyle aynı lisede eğitim gördükleri öğrenilen Kağan Ç. (16) ve Ertuğrul M. (16) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.