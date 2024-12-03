Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Bandırma17 Eylül
Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk. 59 Atalay Atcı), Paulinho (Dk. 77 Ahmet Emre Gürel), Diakhaby, Emirhan Ayhan, Sitoe (Dk. 72 Tuğra Aygün Ergün), Gökmen Özince (Dk. 91 Turan Toygu Karakoç), Cengizhan Yamar (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Evren Ber (Dk. 46 Semih Can Bozkurt)
Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 90+4 Ömer Turan Görgüç), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Dk. 66 Abdullah Balıkçı), Ömer Faruk Yücel (Dk. 79 Berat Badak), Berke Özgün (Dk. 119 Ahmet Furkan Özcan), İbrahim Demir (Dk. 66 Ali Aydemir), Burak Albayrak, Azat Çakar (Dk. 79 Furkan Metin)
Goller: Dk. 17 Koray Yağcı, Dk. 89 Berat Badak, Dk. 120 Ömer Turan Görgüç (Karacabey Belediyespor), Dk. 65 Semih Can Bozkurt, Dk. 90+6 Yasin Yağız Dilek (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Gökmen Özince, Dk. 41 Santos, Dk. 66 Semih Can Bozkurt (Bandırmaspor), Dk. 97 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)
BALIKESİR
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.