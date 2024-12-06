Balıkesir'de yeni medyada "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Çanakkale’de olduğu gibi Balıkesir’de de kurumlar arası dezenformasyonla mücadelede işbirliği protokolüne dikkati çeken Güven, tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa yürütülen çalışmanın sürekli hale getirileceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, yaptığı açıklamada, Çanakkale ve Balıkesir’de dezenformasyonla mücadeleye karşı bilgilendirme ve eğitim toplantılarının devam edeceğini bildirdi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı binasında yapılan toplantıda, yerel medya gazeteciliği ve doğru bilgiye erişim konuları ele alındı.

Kasım ayında “Yeni Medya Teknikleri” başlığı kapsamında medya mensuplarına dron eğitimi veren Bölge Müdürlüğü, bu kez “Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi.

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