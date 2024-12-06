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        Balıkesir'de yeni medyada "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, Balıkesir'de faaliyet gösteren gazetecilere yönelik medya bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:17
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        Balıkesir'de yeni medyada "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, Balıkesir’de faaliyet gösteren gazetecilere yönelik medya bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kasım ayında “Yeni Medya Teknikleri” başlığı kapsamında medya mensuplarına dron eğitimi veren Bölge Müdürlüğü, bu kez “Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi.

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı binasında yapılan toplantıda, yerel medya gazeteciliği ve doğru bilgiye erişim konuları ele alındı.

        Toplantıda, dron eğitimini başarıyla tamamlayan medya mensuplarına sertifikaları dağıtıldı.

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, yaptığı açıklamada, Çanakkale ve Balıkesir’de dezenformasyonla mücadeleye karşı bilgilendirme ve eğitim toplantılarının devam edeceğini bildirdi.

        Çanakkale’de olduğu gibi Balıkesir’de de kurumlar arası dezenformasyonla mücadelede işbirliği protokolüne dikkati çeken Güven, tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa yürütülen çalışmanın sürekli hale getirileceğini vurguladı.

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