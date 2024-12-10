Balıkesir'de polis, cinayet hükümlüsünü motosikletli kurye gibi davranarak yakaladı

Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletli kurye gibi davranarak firarinin saklandığı adrese gitti.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme", Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 25 yıl hapse mahkum edilen İ.K'nin (56) ilçede saklandığı bilgisine ulaştı.

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