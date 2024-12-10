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        Balıkesir'de polis, cinayet hükümlüsünü motosikletli kurye gibi davranarak yakaladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, işlediği suçlar nedeniyle hapis cezalarına çarptırılan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:48
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        Balıkesir'de polis, cinayet hükümlüsünü motosikletli kurye gibi davranarak yakaladı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, işlediği suçlar nedeniyle hapis cezalarına çarptırılan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme", Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 25 yıl hapse mahkum edilen İ.K'nin (56) ilçede saklandığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletli kurye gibi davranarak firarinin saklandığı adrese gitti.

        İ.K'yi yakalayan polisler, evde yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.

        İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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