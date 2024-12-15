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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:39
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan Akın

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 68 Nomel), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 88 Diakhaby), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Umut İslamoğlu), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zuzek, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 58 Yatabare), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 58 Samed Onur), Amilton, Elias Durmaz (Dk. 76 Çağrı Fedai)

        Goller: Dk. 32 Nalepa, Dk. 81 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 45 Paixao, Dk. 53 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Nalepa, Dk. 85 Alperen Babacan (Gençlerbirliği), Dk. 50 Rahmetullah Berişbek, Dk. 79 Mulumba, Dk. 86 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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