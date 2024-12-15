Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan Akın
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 68 Nomel), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 88 Diakhaby), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Umut İslamoğlu), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zuzek, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 58 Yatabare), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 58 Samed Onur), Amilton, Elias Durmaz (Dk. 76 Çağrı Fedai)
Goller: Dk. 32 Nalepa, Dk. 81 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 45 Paixao, Dk. 53 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Nalepa, Dk. 85 Alperen Babacan (Gençlerbirliği), Dk. 50 Rahmetullah Berişbek, Dk. 79 Mulumba, Dk. 86 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor)
BALIKESİR
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