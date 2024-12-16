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        Edremit'te aranan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:06
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        Edremit'te aranan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri’nden oluşturulan özel ekip, (JASAT) kent genelinde yapılan istihbarat çalışmalarında aranan bir şüphelinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Y. Ç, (31) işlemlerin tamamlanmasının ardından T Tipi Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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