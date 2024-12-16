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        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:56
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        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karesi ilçesi Terminal Kavşağı'nda, A.İ.G. idaresindeki 06 HYZ 85 plakalı hafif ticari araç ile Y.A'nın kullandığı 81 KG 889 plakalı otomobil çarpıştı.

        Her iki aracın sıkışan sürücüleri ve bir köpek, bulundukları yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazada araçta bulunan köpek ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine götürülerek kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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