Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de üniversiteli gençler sponsor desteğiyle 30 çocuğa bisiklet hediye etti

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi" kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de üniversiteli gençler sponsor desteğiyle 30 çocuğa bisiklet hediye etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi" kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) yerleşkesinde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin "Takım Çalışması" dersi kapsamında hazırladığı toplam 480 bin lira bütçeli çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki 27 proje tanıtıldı.

        Etkinlikte, bazı kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerdeki 30 çocuğa, üniversiteli gençler tarafından ulaşılan sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletler teslim edildi.

        BAÜN Rektörü Prof. Dr Yücel Oğurlu, gazetecilere, öğrenciler tarafından teknik alanlardan çevreci projelere, sulama alanından sera yapılmasına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ve yazılım programlarına kadar birçok konuda topluma katkı projeleri hazırlandığını söyledi.

        Üniversite bünyesinde bu akademik yılda birçok konuda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de yüksek performans sergilendiğini belirten Oğurlu, "Çevreci projelerin bir kısmının Green Metric (Yeşil Üniversite Endeksi) denilen dünya sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz. Green Metric'te kuruluşumuzdan bu yana ilk defa bu yıl sıralamaların içinde görünür hale geldik." ifadesini kullandı.

        BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da fakülte olarak 2015'ten bu yana 400'ün üzerinde toplumsal sorumluluk projesi geliştirdiklerini bildirdi.

        Bu akademik yılda "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas" dahil 27 proje hazırladıklarını dile getiren İlban, "Projelerimizin gerçekleştirmesinin temel amacı, 'Takım Çalışması' dersinde öğrencilerimizin belirli problemi çözebilecek yeteneklere sahip olmaları ve okulu bitirdikleri zaman iyi takım oyuncusu olabilmeleri. Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencimiz, bu projelerde yer alıyor." dedi.

        İlban, projelerin bütçelerinin karşılanması amacıyla sponsorların öğrenciler tarafından bulunduğu bilgisini paylaştı.

        Bisikletlerini alan çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de aranan 45 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranan 45 kişi yakalandı
        Müebbet hapisle aranan firari, AVM'de yakalandı
        Müebbet hapisle aranan firari, AVM'de yakalandı
        Sındırgı'da kuraklıktan etkilenen Çaygören Barajı'nda su seviyesi artıyor
        Sındırgı'da kuraklıktan etkilenen Çaygören Barajı'nda su seviyesi artıyor
        Balıkesir'de "Küresel İklim Değişikliği ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı...
        Balıkesir'de "Küresel İklim Değişikliği ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı...
        Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
        Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
        Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı