Savaştepe'de otoyolda çarpışan kamyonet ile tır alev aldı

Yaralanan kamyonet sürücüsü M.Ö. ve aynı araçta bulunan T.T. (55), ilk müdahaleleri yapılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da alev aldığı kaza yerine çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.