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        Savaştepe'de otoyolda çarpışan kamyonet ile tır alev aldı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tır ile kamyonetin çarpışıp alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:57
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        Savaştepe'de otoyolda çarpışan kamyonet ile tır alev aldı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tır ile kamyonetin çarpışıp alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İstanbul yönüne giden M.Ö. (43) idaresindeki 35 CFG 198 plakalı kargo firmasına ait kamyonet, kırsal Mecidiye Mahallesi yakınında R.K'nin (47) kullandığı 35 F 2882 plakalı plastik ham maddesi taşıyan tıra arkasından çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da alev aldığı kaza yerine çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü M.Ö. ve aynı araçta bulunan T.T. (55), ilk müdahaleleri yapılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Zaman zaman patlamalar yaşanan yangın ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülebildi.

        Uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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