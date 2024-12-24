GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikadaki patlamada 12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait tesiste saat 08.25'te meydana gelen patlamada 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi. Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise olay yerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.