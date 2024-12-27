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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

        Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.

        Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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