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        Ayvalık'ta yılbaşı tatili rezervasyonlarındaki yoğunluk turizmcileri mutlu etti

        İç turizmin önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılbaşı tatili rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:38
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        Ayvalık'ta yılbaşı tatili rezervasyonlarındaki yoğunluk turizmcileri mutlu etti
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        İç turizmin önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılbaşı tatili rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

        Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonlarından Ayvalık'ta, oteller yılbaşı tatili dolayısıyla yüzde 80'lere varan doluluk oranına ulaştı.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, her zaman olduğu gibi yeni yıla girerken de ilçenin tüm güzellikleriyle tatilcileri beklediğini söyledi.

        Ayvalık'ın tatilcileri ağırlayabilmek için hazır olduğunu kaydeden Ergin, 2025 yılına huzurlu bir ortamda girmek isteyen herkesi ilçeye davet etti.

        Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise yeni yıla girerken ilçedeki turistik otellerde yüzde 70 ila yüzde 80 oranlarına ulaşan bir doluluk yaşandığını bildirdi.

        Bu oranın 2024 yılı ile kıyaslandığında yüzde 15 ila yüzde 20 civarında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Özgültekin, "İlçedeki turistik otellerde yüzde 80'lere varan doluluk oranı havaların soğuk olmasına rağmen yeni yıla girerken bizim için çok iyi bir başlangıç olacaktır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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