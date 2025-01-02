Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi

Bazı vatandaşlar kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği dağı ziyaret etti.

Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1764 rakımlı Ulus Dağı bölgenin en yüksek dağlarından biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

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