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        Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:37
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        Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.

        Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1764 rakımlı Ulus Dağı bölgenin en yüksek dağlarından biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

        Bazı vatandaşlar kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği dağı ziyaret etti.

        Endemik bitki çeşitliliğine sahip Ulus Dağı'ndaki beyaz örtü dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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