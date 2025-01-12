Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kurucaoluk Mahallesi Kuzguntaş Mevkisinde hayvanlarını otlatan kişi, kayalıklardaki 1 keçisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Balıkesir büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda sarp alanda mahsur kalan keçi, sahibine teslim edildi.
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