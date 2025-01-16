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        Bandırmaspor, Hakan Bilgiç ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sağ bek Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 22:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:40
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        Bandırmaspor, Hakan Bilgiç ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sağ bek Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 296 maçta 12 gol ve 15 asisti bulunan Hakan Bilgiç'in, en son Boluspor'da forma giydiği hatırlatıldı.

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