Bandırmaspor, Hakan Bilgiç ile anlaştı

Açıklamada, 296 maçta 12 gol ve 15 asisti bulunan Hakan Bilgiç'in, en son Boluspor'da forma giydiği hatırlatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

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