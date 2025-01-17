Balıkesir'de lise öğrencileri Suriye'ye uğurladıkları arkadaşlarına video kliple veda etti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde ülkesine dönecek Suriyeli lise öğrencisi için sınıf arkadaşları tarafından video klip hazırlandı.

Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mawada Wanousa için hazırlanan klipte, Wanousa'nın okulda ders çalıştığı, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anlar ile öğretmenlerinin ve arkadaşlarının kendisiyle ilgili anılarını anlattığı röportajlara yer verildi.

"Hoşçakal Mawada. Seni hiç unutmayacağız." sözleriyle sona eren klip, Wanousa için düzenlenen veda töreninde izletildi. Klibin gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Törende, okulda öğrenim gören Mawada ve kardeşleri Muhammed, Meryem ve Almane'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Keskin tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Mawada Wanousa, "Suriye'ye döneceğimiz için mutluyum ama arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Türkiye benim ikinci vatanım." dedi.

Babası Mutasem Wanousa da "Bizi bağrınıza bastınız. Yavrumuza hiçbir zaman başka vatanda olduğunu hissettirmediniz. Hepinize çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öğrenci Beyza Çırak da "Biz Mawada'yı çok sevdik, onu hiçbir zaman mülteci olarak görmedik, o bizim kardeşimiz. Onu çok özleyeceğiz." diye konuştu.

Törenin ardından Mawada Wanousa ve ailesi, alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.