Bandırma'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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