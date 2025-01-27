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        Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi

        Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek karar alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:28
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        Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi
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        Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü gerçekleştirilen meclis toplantısında otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek karar alındı.

        Belediye meclisinde; Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yer alan "Tercihli Konut Alanı" ve "Turistik Tesis Alanı" lejantını kapsayan plan notları ile alakalı plan notu değişikliğine ait imar komisyon raporu okundu.

        Mevcut uygulama imar plan notlarında Turistik Tesis Alanları için yapılanma koşulları yeniden belirlendi. Hazırlanan plan değişiklikleri ve ilavelerinin meclise sunulmasına ve bu değişiklik ve ilavelerin uygulamaya alınmasına kadar turistik tesis alanı kullanımlarının plan ve plan gereği uygulamalarının durdurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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