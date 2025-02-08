Balıkesir'de aranan 69 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 zanlı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi, suçluların ve aranan şahısların yakalanması için asayiş uygulamaları yaptı.

Toplam 97 ekip ve 310 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 zanlı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 69 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.