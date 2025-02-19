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        Avrupa Konseyi'nden Altıeylül Belediyesine "Yılın Partner Kuruluşu" ödülü

        Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikte "Yılın Partner Kuruluşu" unvanını almak üzere Fransa'ya davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:26
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        Avrupa Konseyi'nden Altıeylül Belediyesine "Yılın Partner Kuruluşu" ödülü
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        Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikte "Yılın Partner Kuruluşu" unvanını almak üzere Fransa'ya davet edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda verdiği "Yılın Partner Kuruluşu" ödülünü 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri arasından yapılan etkinlikler incelenerek yerel yönetimlere verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri etkinliklerle ödüle layık görüldüklerini belirtti.

        Ödülün kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Şehirli, "Altıeylül tarihinde ilk kez Avrupa yolunu açmış olduk, sağlanan sürekliliği göstermesi açısından önemli. Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan uzun zamandır temaslar kurarak yoğun çalışmalar yürüten başta başkan yardımcımız Tayfun Canlı'ya, dış ilişkiler birimi personellerimize ve komşularımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Canlı da oluşturdukları dış ilişkiler biriminin önemine dikkati çekerek, "Altıeylül'ün tarihine başarılı bir çalışmaya imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederken önümüzdeki süreçte açıklanacak hibe proje programlarının ve AB desteğinin Altıeylül'de önünü açacak en büyük etken olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamada, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nın Fransa'nın Strazburg kentinde 26 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirileceğini bildirildi.

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