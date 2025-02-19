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        Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:59
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        Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Mehmet B. (48) idaresindeki 22 UD 319 plakalı traktör, Savaştepe Çevre Yolu'nda Adnan Doğan Caddesi'ne dönmek isteyen Halil İbrahim Ö. (42) yönetimindeki 10 AHY 874 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Bu arada sürücü Halil İbrahim Ö, ifade için çağrıldığı Savaştepe Emniyet Amirliği bahçesindeki merdivenlerden otomobiliyle indiği sırada araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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