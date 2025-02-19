Balıkesir'de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, kimliği belirlenen 7 şüpheliden 6'sını Bursa'daki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından gerçekleşen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan 4 aracın çekiciyle Bursa'ya götürüldüğünü tespit etti.

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