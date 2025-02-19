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        Balıkesir'de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:01
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        Balıkesir'de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından gerçekleşen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan 4 aracın çekiciyle Bursa'ya götürüldüğünü tespit etti.

        Ekipler, kimliği belirlenen 7 şüpheliden 6'sını Bursa'daki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

        Balıkesir'e getirilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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