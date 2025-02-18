Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 186,46 gram metamfetamin, 13,43 gram esrar, 2,16 gram bonzai, 16 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.

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