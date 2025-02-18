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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:56
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

        Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 10'unu yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada, 186,46 gram metamfetamin, 13,43 gram esrar, 2,16 gram bonzai, 16 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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