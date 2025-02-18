Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.
Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 10'unu yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 186,46 gram metamfetamin, 13,43 gram esrar, 2,16 gram bonzai, 16 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
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