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        Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:05
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        Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Korozman Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz çıkan T.T.'nin (68) kullandığı 10 ACG 643 plakalı otomobil, E.Y. (21) yönetimindeki 10 ACG 66 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonetin arka sol köşesine çarparak dururken, sürücüler ile otomobildeki İ.T. (53) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.Y.’nin kullandığı kamyonet caddede seyir halindeyken, T.T.’nin idaresindeki otomobilin, kontrolsüz şekilde kavşaktan çıktığı ve kamyonete çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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