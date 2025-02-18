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        Başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, başından vurulmuş halde bulunan Murat Kamallı (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:48
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        Başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, başından vurulmuş halde bulunan Murat Kamallı (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde, Bandırma ilçesi Kayacık Mahallesi’nde meydana geldi. Kayacık Cami arkasındaki boş alandan geçenler, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından ateşli silahla vurulduğu saptanan kişiyi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve isminin de Murat Kamallı olduğu belirlendi. Kamallı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Murat Kamallı'nın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda, Murat Kamallı ile birlikte oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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