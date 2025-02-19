Balıkesir'de otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'ndeki otobüs bileti satış ofisinde görevli Yaşar Y, kısa süre iş yerinden ayrıldı.
Döndüğünde paraların bulunduğu çekmecede 2 bin 500 liranın eksik olduğunu fark eden Yaşar Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ofise giren bir kişinin çekmecedeki paraları alıp, iş yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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