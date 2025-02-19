Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık güvenlik kamerasında

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde otobüs bileti satış ofisinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'ndeki otobüs bileti satış ofisinde görevli Yaşar Y, kısa süre iş yerinden ayrıldı.

        Döndüğünde paraların bulunduğu çekmecede 2 bin 500 liranın eksik olduğunu fark eden Yaşar Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ofise giren bir kişinin çekmecedeki paraları alıp, iş yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Doç. Dr. Karadurmuş: Hayati öneme sahip nehirler, toksik su yollarına dönüş...
        Doç. Dr. Karadurmuş: Hayati öneme sahip nehirler, toksik su yollarına dönüş...
        Balıkesir'de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tut...
        Balıkesir'de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tut...
        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
        Başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
        Başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü