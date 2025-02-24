Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlanan Korkmaz'ın cenazesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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