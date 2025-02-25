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        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı

        Balıkesirİl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:13
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        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı
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        Balıkesirİl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına aldı.

        Jandarma Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 14 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin operasyon yaptı.

        Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Aramalarda 137 sentetik uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 2 av tüfeği, 420 litre kaçak alkol, 20 litre etil alkol, 80 boş cam şişe ve 100 boş plastik şişe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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