Edremit'te Köprülü Hamdi Bey'in Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi okullarda anlatılacak

Edremit Ticaret Odası, her liseye 35'er olmak üzere toplam 420 kitap bağışlayıp öğrencilerin Köprülü Hamdi Bey'in kahramanlıklarını öğrenmesine katkı sağladı.

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