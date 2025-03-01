Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini yapıyor
MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Yasemin Kara, kendi çabasıyla öğrendiği diorama (üç boyutlu modelleme) ile kişilerin istedikleri ev ve odaların modellemelerini yapıyor.
MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Yasemin Kara, kendi çabasıyla öğrendiği diorama (üç boyutlu modelleme) ile kişilerin istedikleri ev ve odaların modellemelerini yapıyor.
Evli ve üç çocuk annesi 46 yaşındaki Kara, el becerisini geliştirmek için kendi çabasıyla diorama yapmaya başladı. Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Kara, kendisine ulaşan kişilerin isteklerine göre ev ve odaların modellerini oluşturuyor.
Her dioramayı yaklaşık bir ayda tamamlayan Kara, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Danimarka, Hollanda, Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelere de gönderiyor.
Yasemin Kara, AA muhabirine, daha çok ahşaptan modellemeler yaptığını belirterek, bu alanda kendisini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Çalışmaların çok zahmetli olduğunu ifade eden Kara, şöyle konuştu:
"Sipariş üzerine çalışıyorum. Bir odayı bir ayda tamamlıyorum. Genelde sosyal medya üzerinden satış yapıyorum. İnsanlar, daha çok çocukluğunun, küçüklüğünün geçtiği ve özlediği odaları istiyor. Bana fotoğraflarını gönderiyorlar, çizip tarif ediyorlar. Onun aynısını yapıyoruz. Aldığımız siparişin her aşamasını onlarla paylaşıyorum, beni yönlendiriyorlar ve tamamlayıp devam ediyorum."
- "Diorama sayesinde özlemlerini gideriyorlar"
Kara, ürünlerinin yurt dışından talep gördüğünün altını çizdi.
Müşterilerinin daha çok eskiden yaşadıkları evlerin üç boyutlu modellemelerini istediğini anlatan Kara, şunları kaydetti:
"Annesini, babasını ve büyüklerini kaybedenler ise onların evini yaptırmak istiyorlar. Diorama sayesinde özlemlerini gideriyorlar. Çocukluğunun geçtiği odayı, evinin bir köşesinde sergilemiş oluyor. Eşyaların yerini sabitlemiyorum ki yerlerini istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Onlarla bir nevi evcilik oynuyorlar. Balıkesir'den de isteyenler oluyor, gidip videosunu ve fotoğrafını çekerek çalışmamıza başlıyoruz. Çizim veya tarif üzerine yapınca biraz zorlanıyoruz ama fotoğraf ve video olunca iş bayağı kolaylaşıyor."
Kara, teknolojiyi de kullanarak mutfaktaki salça kavanozları, bakraçlar, bardaklar ve fırın gibi ürünleri 3D yazıcıyla yaptığını ifade etti.
Evin yanı sıra spor salonları, basketbol sahaları gibi mekanların da siparişini aldıklarını anlatan Kara, dioramadaki her ürünün boyamalarını da gerçeğe uygun yaptığını vurguladı.
Yasemin Kara, yaptığı ürünlerle Türk kültürünü dünyaya tanıtmak istediğini belirtti.
Bu çalışmaları özellikle gençlere öğretmek istediğini vurgulayan Kara, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kız çocukları, bizim ürünlerle çok güzel oyunlar oynuyor. 5 yaşındaki yeğenim bize geldiğinde ya da ben gittiğimde bizim ürünlerle aralıksız 5 saat oynadığını biliyorum. Ona küçük bir oda yaptım. Örtülerini silkeliyor, bebeklerine yatak yapıyor, onlara yemek yediriyor. Anneler bana ulaşıyorlar, çocukların çok güzel oynadığını ve oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söylüyorlar. Çocuklar, bu sayede tablet ve telefonlardan bir süre de olsa uzaklaşıyor. Çocuklar, oyuncak mağazasına gittiğinde oradaki ürünler neyse onu alıyor ama biz onların hayalindeki şey neyse sonu tasarlıyoruz. Çocuklar, kültürümüzü bilsin, tanısın."
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